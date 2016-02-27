необходимо нарисовать картинку для шапки сайта http://flowersdream.ru/

на данный момент происходит небольшой редизайн сайта, необходимо сделать картинку для шапки - в картинке из составляющих должно быть только название:

Цветочные мечты (коллекция Ирины Кормилициной)

остальное полет вашей фантации - место для шапки обозначено - приблизительно то что нравится http://opt.sadmechti.com/ только в более качественном варианте, http://rylik.ru/clipart/rastr/flowers/page/11/ исходники картинок можно взять отсюда)))