Нарисовать дизайн

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт8 заявок213 просмотров

Нужно органично вписать новый блок информации в страничку. Главная страничка http://www.siriuslead.ru/  нужно вписать блок "регистрация рекламодателя" сейчас он на отдельной странице http://zakaz.siriuslead.ru/. . По дизайну ориентироваться на главную

9 лет назад
aidrim
Иван 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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