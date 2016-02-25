Требуется Веб-дизайнер

Требуется нарисовать 10 страниц для платежного терминала. Платежный терминал, это по сути тот же самый сайт, только с

минимальным количеством элементов и крупными кнопками.

В дальнейшем, при желании, есть еще приличный объем работы это обработка картинок продукта, который реализовывает терминал

- так же по сдельной оплате.

Пожелания по работе с дизайнером:

Возможность разово подъехать в офис в Москве для детального обсуждения дизайна.