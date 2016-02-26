Требуется сделать дизайн некоторых страниц, иконок, установить всё на движок (не выбран, предполагается бесплатный) и запрограммировать. Разработать логотип с названием "Интерьерия". Разработан дизайн некоторых страниц (примерный вид одной страницы с шапкой и горизонтальным меню - ...
Разработка темы для 1С-Битрикс
Необходим специалист или команда для разработки универсальной темы на 1С-Битрикс.
Пример http://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/aspro.scorp/ - тема для внутри-корпоративного использования. Поясню: для компании часто необходимо запускать новый корпоратинвый сайт для филиалов и что бы постоянно не разрабатывать новый сайт или покупать в маркетплейсе, приняли решение разработать свой универсальный шаблон в котором при установке, как покупном
настраивается визуальное отображение (цвет, установка логотипа, пара вариантов меню и т.п.).
Прошу озвучивать примерную вилку цен за такой вид работ.
Сайт именно корпоративный, не магазин.
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