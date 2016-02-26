Разработка темы для 1С-Битрикс

Необходим специалист или команда для разработки универсальной темы на 1С-Битрикс.

Пример http://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/aspro.scorp/ - тема для внутри-корпоративного использования. Поясню: для компании часто необходимо запускать новый корпоратинвый сайт для филиалов и что бы постоянно не разрабатывать новый сайт или покупать в маркетплейсе, приняли решение разработать свой универсальный шаблон в котором при установке, как покупном

настраивается визуальное отображение (цвет, установка логотипа, пара вариантов меню и т.п.).

Прошу озвучивать примерную вилку цен за такой вид работ.

Сайт именно корпоративный, не магазин.