Профессиональная,валидная,кросбраузерная,быстрая верстка макетов

HTML-Джедай с опытом верстки сайтов Pixel Perfect в 3 года.

Кроме умения пользоваться световым мечом так же владею:

- CSS3 анимация;

- LESS;

- Адаптивная, резиновая и статическая верстка;

- Написание jQuery кода: анимации, плагинов и прочих джедайских примочек;

- Взаимодействие с backend через Ajax;

- Написание расширений для GoogleChrome на js;

Детальный список покоренных PSD макетов можно увидеть здесь -> http://www.behance.net/neomurderer