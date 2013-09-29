Олег NeoMurdererNeoMurderer
27 летУкраина/Горишные Плавни
13 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Профессиональная,валидная,кросбраузерная,быстрая верстка макетов
HTML-Джедай с опытом верстки сайтов Pixel Perfect в 3 года.
Кроме умения пользоваться световым мечом так же владею:
- CSS3 анимация;
- LESS;
- Адаптивная, резиновая и статическая верстка;
- Написание jQuery кода: анимации, плагинов и прочих джедайских примочек;
- Взаимодействие с backend через Ajax;
- Написание расширений для GoogleChrome на js;
Детальный список покоренных PSD макетов можно увидеть здесь -> http://www.behance.net/neomurderer
Портфолио
- Верстка сайта297 просмотров
- Верстка под Wordpress270 просмотров
- Верстка сайта ЮристОнлайн303 просмотра
- Сайт под ключ компании АльянсСтройСервис330 просмотров
- Разработка дизайна и функционала сайта RadioIce187 просмотров
- Верстка сайта для компании Cepheus231 просмотр
- Верстка сайта с настройкой jQuery слайдера191 просмотр
- Корзина пользователя "Водомастер"260 просмотров
- Главная страница "Водомастер"210 просмотров
- Верстка сайта Water Floor с адаптацией под Joomla215 просмотров
- Верстка сайта Fashion City под joomla 1.7205 просмотров
- Сайт Полтавского областного лицея326 просмотров
Отзывы заказчиков
$200
10 баллов
9 лет назад
Сверстал все хорошо, спасибо)
Ответный отзыв
Очень понравилось сотрудничать с данным человеком. Четко поставил задачу и так же отлично оплатил заказ
$60
10 баллов
9 лет назад
Все быстро и четко. Олег огромное спасибо!!! Будем долгосрочно сотрудничать по появлению новых проектов.
Ответный отзыв
Очень доволен сотрудничеством с Денисом. Всегда на связи, адекватные правки и полное соблюдение условий.
$30
10 баллов
10 лет назад
Отлично сработано. Рекомендую.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, все четко по расписанию. Очень понравилось сотрудничество.
$40
10 баллов
10 лет назад
Верстку сделал отлично. Все в срок и без предоплаты. Рекомендую данного исполнителя.
Ответный отзыв
Четко поставил задачу, оплатил по результату - рекомендую
$5
10 баллов
10 лет назад
Все отлично.
Ответный отзыв
Рекомендую как отзывчивого заказчика
HTML-верстка
8 отзывов
от $5
от 1 дня
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