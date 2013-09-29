NeoMurderer

Олег NeoMurderer

 
27 летУкраина/Горишные Плавни
13 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Профессиональная,валидная,кросбраузерная,быстрая верстка макетов

HTML-Джедай с опытом верстки сайтов Pixel Perfect в 3 года.

Кроме умения пользоваться световым мечом так же владею:

- CSS3 анимация;

- LESS;

- Адаптивная, резиновая и статическая верстка;

- Написание jQuery кода: анимации, плагинов и прочих джедайских примочек;

- Взаимодействие с backend через Ajax;

- Написание расширений для GoogleChrome на js;

Детальный список покоренных PSD макетов можно увидеть здесь -> http://www.behance.net/neomurderer

Верстка сайтаHTMLjQueryAjaxВерстка макета
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Отзывы заказчиков
Cartman
Максим 
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
148 отзывов(-1)
$200
10 баллов
9 лет назад
Сверстать по макету
Сверстал все хорошо, спасибо)
Очень понравилось сотрудничать с данным человеком. Четко поставил задачу и так же отлично оплатил заказ
Ответный отзыв
hristov
Денис 
43 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$60
10 баллов
9 лет назад
Сверстать Лендинг с PSD! Настройка техн. моментов!
Все быстро и четко. Олег огромное спасибо!!! Будем долгосрочно сотрудничать по появлению новых проектов.
Очень доволен сотрудничеством с Денисом. Всегда на связи, адекватные правки и полное соблюдение условий.
Ответный отзыв
ares40
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Наверстать шаблон
Отлично сработано. Рекомендую.
Отличный заказчик, все четко по расписанию. Очень понравилось сотрудничество.
Ответный отзыв
nikitschip
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$40
10 баллов
10 лет назад
Верстка 1-й страницы
Верстку сделал отлично. Все в срок и без предоплаты. Рекомендую данного исполнителя.
Четко поставил задачу, оплатил по результату - рекомендую
Ответный отзыв
Dr-Karlson
Андрей 
42 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Мелкий фикс по верстке
Все отлично.
Рекомендую как отзывчивого заказчика
Ответный отзыв
HTML-верстка
8 отзывов
от $5
от 1 дня
#487