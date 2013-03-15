andreka

Алекс andreka

 
45 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Firimar
Борис 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Калькулятор по представленному html шаблону
HTML
Отличный заказчик. Четкая постановка задачи, ясные требования, быстрая оплата.
Проделана большая работа, проект сдан в срок. Хорошая обратная связь и понимание проблем заказчика.
Ответный отзыв
NeoMurderer
Олег 
28 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$20
10 баллов
12 лет назад
Форма отправки сообщений на email
AJAXHTMLJavaScriptPHP
Отличный человек, все четко по ТЗ, и моментальная оплата.
Задание выполнено по ТЗ без нареканий. Кому нужна готовая форма отправки сообщений на email обращайтесь к Олегу, у него есть.
Ответный отзыв
justart
Наг 
41 год
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$12
10 баллов
12 лет назад
Форма отправки данных на сервер
Рекомендую, после проверки работы оплата (даже больше заявленной мною суммы) была переведена моментально
Проект выполнен в срок, учтены все пожелания. Спасибо.
Ответный отзыв