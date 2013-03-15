Здравствуйте, коллеги. Необходим калькулятор ОСАГО по представленному html шаблону Бюджет 4000 тыс. руб, WMR или наличные, если вы из Питера. Оплата по факту, после проверки на вашем ...
- $100Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $10
Ищется грамотный копирайтер - девушка с медицинским образованием. Тема статьи - LPG (аппаратная косметология, похудание). Пожелания к исполнителю: - понимание от исполнителя основ медицины, в т.ч. аппаратной косметологии; ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $20
Здравствуйте, коллеги. Необходимо создать форму отправки сообщений на email. Необходимые знания у исполнителя: html, js, ajax, php В ТЗ попытался подробно изложить все «хотелки». Почему ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $16
Необходимо создать форму отправки данных на сторонний сервер с проверкой вводимых данных и получение ответа (прошел или нет запрос). Бюджет 500 руб., желательный срок 1 день, оплата по факту WM, ЯДеньги ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
Здравствуйте. Задача реализовать калькулятор КАСКО для сайта на PHP. документация по api в приложении. Интересует: цена и срокиВеб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад