Сверстать по макету

Есть макет, множество страниц (главная, категории, внутренняя, профиль, фак и еще штук 5). Натягивать не требуется.

Также там будут присутствовать селекторы, всплывашки, так что яваскрипт нужно знать.

htm5 валидная верстка, браузеры стандарт набор и андроид, iOS также хотя бы через эмулятор потестить