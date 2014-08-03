Нужно сделать одностраничник (возможно несколько) для продажи, на платформе конструктора LPgenerator. Пишите пожалуйста, только те, кто готов взяться с проект за небольшие деньги. Бюджет сильно ограничен.
Одеть дизайн на Joomla 2.5
Время до вторника утра
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