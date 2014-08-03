Верстка сайта – одностраничника

ребуется сверстать сайт одностраничник по разработанному дизайну

1. Сайт должен открываться во всех браузерах и на мобильных устройствах

2. При нажатии на кнопку обратный звонок, должно открыться окно для ввода телефона, после ввода генерироваться и отсылаться письмо на e-mail

3. при нажатии на кнопку подписки должно генерироваться и отсылаться письмо на e-mail

4. надо будет вставить код яндекс-метрики

Шаблонов не предлагать

Срок 3-4 дня

Бюджет 45$

За выполнение работы в срок – бонус + 10$