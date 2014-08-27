Сверстать сайт. Кроссбраузерно.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен26 заявок273 просмотра

Привет всем,

нужно сверстать сайт. Div-ная верстка. Главное кроссбраузерно. Качественно и быстро.

На выходе нужно получить внятный css с основными комментами, js, чистый html!

Архив с psd вышлю исполнителю.

Архив с jpg: https://yadi.sk/d/zWir1ynvYwPAN

Стоимость и сроки? и кидайте ваше портфолио

CSSHTMLJavaScript
11 лет назад
abm
38 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Jun1or
Сергей 
32 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$80
4 дня
Очень понравился исполнитель, все сделал быстро и в срок, возникла пара доп. вопросов, которые не входили в ТЗ, помог без увеличения цены! Всем рекомендую!
Приятный заказчик, задание сформулировано четко, оплата получена своевременно. Спасибо за интересный проект, буду рад поработать еще.

Заявки фрилансеров

Jun1or
Сергей 
32 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад

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