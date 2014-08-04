Верстка морды сайта (WP) и 8 страниц сервиса (ASP)

$250
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки129 просмотров

ТЗ доступно здесь https://docs.google.com/document/d/1Uz4C8v6eD7HYIeJtSOe-2gEsHURXzR9pzQU3MbcbTJ4/edit . Тем, чьи кандидатуры будут интересны. вышлем приложенное видео пояснение, а также файлы.

Бюджет до 5000 рублей (на сайте указал до 250$, веблансер не предоставляет возможность выбрать вариант между 100 и 250)

WordPress
11 лет назад
lofti
38 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

Ma3oBblu
Руслан 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$150
2 дня
Жалко, что только 5 звезд доступно в оценке. Поставил бы все 10! Исполнитель проявил себя очень грамотным, профессиональным, а главное - корректным человеком!
добросовестный заказчик, с четкой постановкой задачи и своевременной оплатой

Заявки фрилансеров

Ma3oBblu
Руслан 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Вёрстка и программирование одностраничника

    $50

    Нужна вёрстка одностраничника с программированием. Нужен результат: залитый на домен работающий лэндинг. Лэндинг будет примерно на 5 экранов, с 3-4 формами захвата контактов. ТЗ и дизайн высылаю ...

    HTML-верстка20 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Верстка лендинга в html

    $50

    Необходима верстка подписных страниц в html Размер – 2-3 экрана, стиль простой, дизайн-макет предоставлю в psd Необходимо добавить скрипты контактной формы и обратного отсчета. Необходимо, чтобы ...

    HTML
    HTML-верстка29 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Всплывающее окно при закрытие сайта

    Здравствуйте! Нужно помочь сделать всплывающее окно при закрытие сайта. Окно спрашивает закрыть или оставить заявку Пример как здесь http://tvoidengi.biz/?p=946 .К кнопке оставить заявку прикрутить вызов выплывающего окна обратный звонок. Сайт на prestashop ...

    PrestaShop
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Сделать верстку одностраничника.

    $50

    Разрабатываю сайт- одностраничник. Открытие различными браузерами. Тема: инжиниринг - продажа и монтаж котлов отопления. Дизайн в разработке до 04.08. Необходима верстка сайта - одностраничника. ТЗ после отбора. Бюджет 45-50 USD.

    HTML-верстка27 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Cверстать лендинг.

    Есть макет, нужно заверстать и прикрутить скрипты: 1) fancybox 2) jCarousel 3) сделать прилипающее меню 4) вывод карты яндекса 5) отправка форм и модальные окошки (можно стилизовать ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Работа по html сайту

    $20

    Есть сайт с электронным товаром, нужно сделать кнопку заказать к каждому товару и прикрепить платежную систему, то есть сейчас этот товар можно скачать без всяких оплат, просто нажимаешь открыть и качаешь, я хочу чтобы вместо ...

    HTML
    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Верстка под WP

    Привет. Ребят надо сверстать и одеть на вп этот макет https://yadi.sk/d/7BaqAcSIYt222 С Вас цена и сроки

    WordPress
    HTML-верстка21 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Верстка под Wordpress

    $50

    Добрый день! Требуется "натянуть" на wordpress макет. Три странички - главная, категории и текст. Структура одинаковая. Никаких "сверхестественных" решений не требуется. Подробнее откликнувшимся исполнителям.

    WordPress
    HTML-верстка18 заявок
    Закрыт
    11 лет назад