Нужна вёрстка одностраничника с программированием. Нужен результат: залитый на домен работающий лэндинг. Лэндинг будет примерно на 5 экранов, с 3-4 формами захвата контактов. ТЗ и дизайн высылаю ...
Верстка морды сайта (WP) и 8 страниц сервиса (ASP)
ТЗ доступно здесь https://docs.google.com/document/d/1Uz4C8v6eD7HYIeJtSOe-2gEsHURXzR9pzQU3MbcbTJ4/edit . Тем, чьи кандидатуры будут интересны. вышлем приложенное видео пояснение, а также файлы.
Бюджет до 5000 рублей (на сайте указал до 250$, веблансер не предоставляет возможность выбрать вариант между 100 и 250)
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