Добрый день! Требуется "натянуть" на wordpress макет. Три странички - главная, категории и текст. Структура одинаковая. Никаких "сверхестественных" решений не требуется. Подробнее откликнувшимся исполнителям.
Верстка под WP
Привет. Ребят надо сверстать и одеть на вп этот макет https://yadi.sk/d/7BaqAcSIYt222
С Вас цена и сроки
Заявки фрилансеров
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