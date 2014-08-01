Верстка главной страницы сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт21 заявка229 просмотров

Добрый день!

Необходимо сверстать одну главную страницу сайта. Сайт для волонтеров.

Сроки до 19-00 сегодня!

Стоимость оплата на карту любого банка.

11 лет назад
Pulse-studio
Алекс 
42 года
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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