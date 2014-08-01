Работа по html сайту

Есть сайт с электронным товаром, нужно сделать кнопку заказать к каждому товару и прикрепить платежную систему, то есть сейчас этот товар можно скачать без всяких оплат, просто нажимаешь открыть и качаешь, я хочу чтобы вместо открыть было кнопка заказать и сразу как человек нажимает на кнопку переводит его на платежную систему, как он оплачивает, то он получает на почту ссылку на скачивание файла за который он заплатил.