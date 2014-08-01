Работа по html сайту

$20
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт7 заявок255 просмотров

Есть сайт с электронным товаром, нужно сделать кнопку заказать к каждому товару и прикрепить платежную систему, то есть сейчас этот товар можно скачать без всяких оплат, просто нажимаешь открыть и качаешь, я хочу чтобы вместо открыть было кнопка заказать и сразу как человек нажимает на кнопку переводит его на платежную систему, как он оплачивает, то он получает на почту ссылку на скачивание файла за который он заплатил.

HTML
11 лет назад
Ps-group
Утебаев 
58 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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