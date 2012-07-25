leonid-rudnickiy

Страница товара (пример): http://www.sunshine-cosmetics.ru/zagar/bleeding-love-detail 1. На странице товара, при нажатии на ссылку «Заказать обратный звонок», верстка отличается от общей на сайте. 2. Поправить верстку при переходе по ссылке «Узнать об изменении цены» 3. При переходе ...
Леонид Рудницкий leonid-rudnickiyleonid-rudnickiy
- HTML-верстка5 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно натянуть верстку на e-mail письмо, которое отправляется клиенту и администратору при совершении покупки в интернет магазине. (Joomla 2.5 + Virtuemart 2.0) Сайт: sunshine-cosmetics.ru прилагаю 2 файла. 1 - как выглядит сейчас письмо 2 - как должно выглядеть Есть ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Со старого сайта интернет-магазина http://www.sunshine-cosmetics.ru/ необходимо перенести товары на новый сайт http://new.sunshine-cosmetics.ru/ Движок нового сайта магазина - Joomla 2,5 + Virtuemart 2 Что нужно сделать при переносе: 1. Указываем артикул 2. Копируем название товара 3. Указываем новую цену (берем из предоставленного ...Интернет-магазины15 заявокЗакрыт11 лет назад
Сайт в разработке: http://www.new.sunshine-cosmetics.ru/dlya-volos/brendy Необходимо сделать правки, которые не в состоянии внести верстальщик. Все правки нужно выводить в шаблон так, чтобы виртуемарт и джумла без проблем обновлялись, без последствий. Список проблем: 1. Изменение цены при изменении количества в карточке ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Необходимо со старого (действующего сайта) на joomla 1.5 + virtuemart 1.1.3 перенести товары выборочно на новый сайт на joomla 2.5 + virtuemart 2.0.8 www.sunshine-cosmetics.ru... Примерно 1500 товаров. - цена - объем - вес (равен объему) - артикул - изображение (крупное, маленькое) - производитель - ...Наполнение сайтов21 заявкаЗакрыт11 лет назад