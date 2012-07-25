leonid-rudnickiy

Сайт в разработке: http://www.new.sunshine-cosmetics.ru/dlya-volos/brendy Необходимо сделать правки, которые не в состоянии внести верстальщик. Все правки нужно выводить в шаблон так, чтобы виртуемарт и джумла без проблем обновлялись, без последствий. Список проблем: 1. Изменение цены при изменении количества в карточке ...