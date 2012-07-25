leonid-rudnickiy

Леонид Рудницкий leonid-rudnickiy

 
36 летРоссия/Санкт-Петербург
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Устранение проблем с версткой на странице товара.

    Страница товара (пример): http://www.sunshine-cosmetics.ru/zagar/bleeding-love-detail 1. На странице товара, при нажатии на ссылку «Заказать обратный звонок», верстка отличается от общей на сайте. 2. Поправить верстку при переходе по ссылке «Узнать об изменении цены» 3. При переходе ...

    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Верстка и натяжка страницы email

    Нужно натянуть верстку на e-mail письмо, которое отправляется клиенту и администратору при совершении покупки в интернет магазине. (Joomla 2.5 + Virtuemart 2.0) Сайт: sunshine-cosmetics.ru прилагаю 2 файла. 1 - как выглядит сейчас письмо 2 - как должно выглядеть Есть ...

    JoomlaVirtuemart
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Перенос товаров со старого сайта VirtueMart 2

    Со старого сайта интернет-магазина http://www.sunshine-cosmetics.ru/ необходимо перенести товары на новый сайт http://new.sunshine-cosmetics.ru/ Движок нового сайта магазина - Joomla 2,5 + Virtuemart 2 Что нужно сделать при переносе: 1. Указываем артикул 2. Копируем название товара 3. Указываем новую цену (берем из предоставленного ...

    JoomlaVirtuemartСайт на Joomla
    Интернет-магазины15 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Устранение багов joomla 2.5 + Virtuemart 2.0

    Сайт в разработке: http://www.new.sunshine-cosmetics.ru/dlya-volos/brendy Необходимо сделать правки, которые не в состоянии внести верстальщик. Все правки нужно выводить в шаблон так, чтобы виртуемарт и джумла без проблем обновлялись, без последствий. Список проблем: 1. Изменение цены при изменении количества в карточке ...

    JoomlaVirtuemartКарточки товаров
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Перенос товаров со старого сайта на Virtuemart 2.0

    Необходимо со старого (действующего сайта) на joomla 1.5 + virtuemart 1.1.3 перенести товары выборочно на новый сайт на joomla 2.5 + virtuemart 2.0.8 www.sunshine-cosmetics.ru... Примерно 1500 товаров. - цена - объем - вес (равен объему) - артикул - изображение (крупное, маленькое) - производитель - ...

    JoomlaVirtuemartСайт на Joomla
    Наполнение сайтов21 заявка
    Закрыт
    11 лет назад