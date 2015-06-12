driveirk

Илья driveirk

 
32 годаРоссия/Иркутск
10 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Быстро, качественно и не дорого.

Более чем 8-летний опыт администрирования и сопровождения Unix (Linux, BSD) ОС в крупной хостинговой компании.

1. Предлагаю услуги по администрированию и настройке сервера.

2. Мониторинг и быстрое восстановление работоспособности сайтов.

3. Установка/настройка различных приложений. В том числе имеется большой опыт работы с программными продуктами компании ISPsystem.

Работаю без предоплаты, оплата производится по факту выполнения задачи.

Возможные оплаты

1)По номеру телефона

1)Qiwi

2)Яндекс деньги

3)Webmoney

4)Перевод на карту банка Альфа банк или Тиньков

Контактные данные 

Телеграмм @Driveirk

E-mail: [email protected]

LinuxUnix
Отзывы заказчиков
hodalex
38 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Установить на VPS под ОС CentOS 6.5 Blank (64 bit) модули
Илья отлично справился с заданием, помог и рассказал даже больше чем было оговорено! Отличный профессионал! Спасибо!
9 из 10
Ответный отзыв
suvorov-alex
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
8 лет назад
Настройка сервера
Работа выполнена на отлично. На все вопросы получил ответы и подробные разъяснения!
Понравилось работать с этим человеком. 10 из 10
Ответный отзыв
lik12
49 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Настройка centos 7 сервера
Рекомендую, как очень хорошего специалиста. Быстро сориентировался в проблеме. Нашел причину, утранил и ответил на множество дополнительных вопросов по настройке сервера. Буду обращаться впредь!
Дал точное ТЗ, оплата в срок. Рекомендую как заказчика.
Ответный отзыв
contextual
Илья 
50 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Настройка Nginx
Работа выполнена очень быстро и качественно + исполнитель даёт гарантию, постоянно на связи, очень рекомендую, буду обращаться ещё.
Подробное ТЗ, оплата в срок. Рекомендую как заказчика.
Ответный отзыв
ZBoss
44 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
год назад
$2
10 баллов
9 лет назад
Настроить редирект
Все быстро и по делу. Задачка небольшая, но и цена адекватная за одну строчку настроек и сделано быстро.
Четкое ТЗ, своевременная оплата, правда делает это быстрее, чем проверяет работу, в результате чего возникают некоторые неудобства в дальнейшем.
Ответный отзыв
Системное администрирование
7 отзывов
$5/час
от $5от 1 часа
нет рейтинга
Служба поддержки
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 часа
нет рейтинга