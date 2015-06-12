Быстро, качественно и не дорого.

Более чем 8-летний опыт администрирования и сопровождения Unix (Linux, BSD) ОС в крупной хостинговой компании.

1. Предлагаю услуги по администрированию и настройке сервера.

2. Мониторинг и быстрое восстановление работоспособности сайтов.

3. Установка/настройка различных приложений. В том числе имеется большой опыт работы с программными продуктами компании ISPsystem.

Работаю без предоплаты, оплата производится по факту выполнения задачи.

Возможные оплаты

1)По номеру телефона

1)Qiwi

2)Яндекс деньги

3)Webmoney

4)Перевод на карту банка Альфа банк или Тиньков

Контактные данные

Телеграмм @Driveirk

E-mail: [email protected]