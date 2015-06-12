Быстро, качественно и не дорого.
Более чем 8-летний опыт администрирования и сопровождения Unix (Linux, BSD) ОС в крупной хостинговой компании.
1. Предлагаю услуги по администрированию и настройке сервера.
2. Мониторинг и быстрое восстановление работоспособности сайтов.
3. Установка/настройка различных приложений. В том числе имеется большой опыт работы с программными продуктами компании ISPsystem.
Работаю без предоплаты, оплата производится по факту выполнения задачи.
Возможные оплаты
1)По номеру телефона
1)Qiwi
2)Яндекс деньги
3)Webmoney
4)Перевод на карту банка Альфа банк или Тиньков
Контактные данные
Телеграмм @Driveirk
E-mail: [email protected]
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
8 лет назад
Илья отлично справился с заданием, помог и рассказал даже больше чем было оговорено! Отличный профессионал! Спасибо!
Ответный отзыв
9 из 10
$15
10 баллов
8 лет назад
Работа выполнена на отлично. На все вопросы получил ответы и подробные разъяснения!
Ответный отзыв
Понравилось работать с этим человеком. 10 из 10
$10
10 баллов
9 лет назад
Рекомендую, как очень хорошего специалиста. Быстро сориентировался в проблеме. Нашел причину, утранил и ответил на множество дополнительных вопросов по настройке сервера. Буду обращаться впредь!
Ответный отзыв
Дал точное ТЗ, оплата в срок. Рекомендую как заказчика.
$5
10 баллов
9 лет назад
Работа выполнена очень быстро и качественно + исполнитель даёт гарантию, постоянно на связи, очень рекомендую, буду обращаться ещё.
Ответный отзыв
Подробное ТЗ, оплата в срок. Рекомендую как заказчика.
$2
10 баллов
9 лет назад
Все быстро и по делу. Задачка небольшая, но и цена адекватная за одну строчку настроек и сделано быстро.
Ответный отзыв
Четкое ТЗ, своевременная оплата, правда делает это быстрее, чем проверяет работу, в результате чего возникают некоторые неудобства в дальнейшем.
Системное администрирование
7 отзывов
$5/час
от $5от 1 часа
нет рейтинга
Служба поддержки
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 часа
нет рейтинга