Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры. Для проекта необходим ответственный человек и усидчивый. Есть готовые отзывы около 100 и список форумов на которых нужно их разместить (правила размещения отправлю выбранному фрилансеру). За каждый из размещенных отзывов ...
Проблема с .htaccess
Имеется .htaccess, два правила из него:
RewriteRule ^(.*)wp-content/gallery/((.*)\.(jpe?g|gif|png))$ /$1wp-content/plugins/wp-image-protect/php/wpipp-image-manager.php?src=wp-content/gallery/$2 [QSA,L]
RewriteRule ^(.*)wp-content/uploads/((.*)\.(jpe?g|gif|png))$ /$1wp-content/plugins/wp-image-protect/php/wpipp-image-manager.php?src=wp-content/uploads/$2
не срабатывают правильно, нужно чтобы обращение
/wp-content/uploads/image.jpg тихо переадресовывалось на /wp-content/uploads/plugins/wp-image-protect/php/wpipp-image-manager.php?src=wp-content/uploads/image.jpg
Нужно дать корректное правило.
Выбранный исполнитель
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