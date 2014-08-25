Проблема с .htaccess

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Завершен2 заявки191 просмотр

Имеется .htaccess, два правила из него:

RewriteRule ^(.*)wp-content/gallery/((.*)\.(jpe?g|gif|png))$ /$1wp-content/plugins/wp-image-protect/php/wpipp-image-manager.php?src=wp-content/gallery/$2 [QSA,L]

RewriteRule ^(.*)wp-content/uploads/((.*)\.(jpe?g|gif|png))$ /$1wp-content/plugins/wp-image-protect/php/wpipp-image-manager.php?src=wp-content/uploads/$2

не срабатывают правильно, нужно чтобы обращение

/wp-content/uploads/image.jpg тихо переадресовывалось на /wp-content/uploads/plugins/wp-image-protect/php/wpipp-image-manager.php?src=wp-content/uploads/image.jpg

Нужно дать корректное правило.

PHPWordPress
11 лет назад
AndrewT
Андрей 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 часа назад

Выбранный исполнитель

Romka_Kharkov
Петров 
48 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$5
1 день
Предоставил хорошо работающее решение. Благодарю !
Отличный заказчик, оплатил работу согласно договоренности, никаких претензий нет, будем рады сотрудничать в дальнейшем, рекомендуем к сотруднчиеству.

Заявки фрилансеров

Romka_Kharkov
Петров 
48 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад