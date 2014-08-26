На сервере windwos 2008 R2 , для ограничения трафика установлен Kerio, помочь разобраться как добавлять пользователей , как настраивать лимиты.
VLAN настройка под Windows
Необходима консультация по настройке VLAN под несерверные ОС Windows (XP, win7, win8)
Выбранный исполнитель
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