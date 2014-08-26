VLAN настройка под Windows

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Завершен2 заявки176 просмотров

Необходима консультация по настройке VLAN под несерверные ОС Windows (XP, win7, win8)

11 лет назад
ololo84
41 год
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

ViktorVal
Виктор 
56 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$10
1 день
Отличный профессионал. Быстро и грамотно проконсультировал по нужному вопросу
Все прошло хорошо. Рекомендую как хорошего заказчика.

Заявки фрилансеров

ViktorVal
Виктор 
56 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад