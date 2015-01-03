Выполнить 2 задания

$20
Системное администрированиеЗакрыт1 заявка199 просмотров
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Необходимо выполнить 2 некрупных проекта по направлению компьютерные сети.

Первое задание звучит так:

С помощью программы NetEmul смоделируйте сети со следующими требованиями:

Задание 1.

одноранговая сеть

топология кольцо

количество конечных узлов (компьютеров пользователей) 10 более

Задание 2.

одноранговая сеть

топология звезда

количество конечных узлов 10 более

в центре звезды роутер или свитч

Задание 3.

многоранговая сеть

топология звезда

количество конечных узлов 10 более

в центре звезды сервер

Задание 4.

Общая топология звезда

в центре сервер с полным функционалом для поддержания домена

1. Первая подсеть

топология снежинка (каждый к каждому)

количество конечных узлов 5

количество промежуточных узлов 2 (ретрансляторы и т.п.)

один из конечных узлов также является мостом с главной сетью

2. Вторая подсеть

топология звезда

количество конечных узлов 15

неограниченное количество промежуточных узлов (ретрансляторы, концентраторы и т.д.)

1 сервер в центре звезды

каждый узел соединен не более чем с 4-мя другими узлами

сервер соединен с главной сетью

Второе задание прикреплено ниже!

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9 лет назад
Evgenia94
29 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Выбранный исполнитель
mukolaich
Олег 
28 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад
$20
1 день
Заказчик получил работу и больше не вышел на связь. Хороший опыт от первого заказа, спасибо.