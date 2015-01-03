Выполнить 2 задания

Надо настроить сервер на базе Ubuntu 14.04, чтобы можно его было использовать как VPN-сервер через L2TP over IPSEC-подключение из Mac OS X.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо выполнить 2 некрупных проекта по направлению компьютерные сети.
Первое задание звучит так:
С помощью программы NetEmul смоделируйте сети со следующими требованиями:
Задание 1.
одноранговая сеть
топология кольцо
количество конечных узлов (компьютеров пользователей) 10 более
Задание 2.
одноранговая сеть
топология звезда
количество конечных узлов 10 более
в центре звезды роутер или свитч
Задание 3.
многоранговая сеть
топология звезда
количество конечных узлов 10 более
в центре звезды сервер
Задание 4.
Общая топология звезда
в центре сервер с полным функционалом для поддержания домена
1. Первая подсеть
топология снежинка (каждый к каждому)
количество конечных узлов 5
количество промежуточных узлов 2 (ретрансляторы и т.п.)
один из конечных узлов также является мостом с главной сетью
2. Вторая подсеть
топология звезда
количество конечных узлов 15
неограниченное количество промежуточных узлов (ретрансляторы, концентраторы и т.д.)
1 сервер в центре звезды
каждый узел соединен не более чем с 4-мя другими узлами
сервер соединен с главной сетью
Второе задание прикреплено ниже!
Сроки до завтрашнего дня,в любое время!по мск!
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