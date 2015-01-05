есть почтовый сервер mail.supersamsev.ru Ubuntu 12.04 работает под Zimbra 8.0.8_GA_6184.FOSS параметры сервера 2.5 Gb RAM ssd 60 gb, CPU 2400x2 (в облаке flops.ru) проработав где-то 2 месяца стал 1 раз в день сыпаться что то съедает ...
Массовая переадрессация, склейка рессурсов...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброе время суток!
Необходимо переадресовать страницы ресурса на новые... много...
ИМ модернизирован, для того что бы обновления не повлекло 404 ошибки необходимо переадресовать старые страницы из индекса ПС на новые, например:
old - http://mysite.com/static_word/details/3992/77/category_name/product_name
new - http://mysite.com/category_name/product_name
Кол-во страниц 6000
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