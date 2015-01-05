Массовая переадрессация, склейка рессурсов...

$10
Системное администрированиеЗакрыт2 заявки172 просмотра
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Доброе время суток!

Необходимо переадресовать страницы ресурса на новые... много...

ИМ модернизирован, для того что бы обновления не повлекло 404 ошибки необходимо переадресовать старые страницы из индекса ПС на новые, например:

old - http://mysite.com/static_word/details/3992/77/category_name/product_name

new - http://mysite.com/category_name/product_name

Кол-во страниц 6000

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9 лет назад
vectorzp
39 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад