Создание VPN-сервиса

Здравствуйте.

Извините, что трачу ваше время.

Оцените пожалуйста по стоимости следующий проект:

VPN-сервис - имеется корневой сервер + некоторое количество серверов доступа (которые взаимодействуют друг между другом тоже по VPN).

Реализация на Linux+PHP+MySQL+Radius+OpenVPN+PPTP

Пользователь регистрируется (Личный кабинет), платит на внутренний счёт и пользуется интернетом через VPN (для чего это нужно, думаю, не мне вам рассказывать)

Ключевые особенности для реализации:

-пользователь из Личного Кабинета может разорвать любое своё VPN-подключение (не зависимо от местонаходждения)

-проброс портов (платный, автоматизированный, без обращения в поддержку; разумеется, после отключения соединения автоматически сбрасывается и проброс)

-несколько VPN-логинов для пользователя

-только 1 одновременное подключение на 1 логин

-мониторинг подключений в Личном подключении (online/offline, IP-адрес, проброшенные порты)

-файлы настройки для OpenVPN+ключи доступны для скачки в Личном Кабинете

-автоматический дисконнект, если вдруг закончились средства на внутреннем счету

Не стану описывать все мелочи системы.

Описал вкратце бегло.

От вас жду адекватной оценки - нужно лишь оценить.

Спасибо заранее всем оценившим.