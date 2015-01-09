Создание VPN-сервиса

Доброе время суток! Необходимо переадресовать страницы ресурса на новые... много... ИМ модернизирован, для того что бы обновления не повлекло 404 ошибки необходимо переадресовать старые страницы из индекса ПС на новые, например: old - http://mysite.com/static_word/details/3992/77/category_name/product_name new - http://mysite.com/category_name/product_name Кол-во страниц 6000 пишите, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Извините, что трачу ваше время.
Оцените пожалуйста по стоимости следующий проект:
VPN-сервис - имеется корневой сервер + некоторое количество серверов доступа (которые взаимодействуют друг между другом тоже по VPN).
Реализация на Linux+PHP+MySQL+Radius+OpenVPN+PPTP
Пользователь регистрируется (Личный кабинет), платит на внутренний счёт и пользуется интернетом через VPN (для чего это нужно, думаю, не мне вам рассказывать)
Ключевые особенности для реализации:
-пользователь из Личного Кабинета может разорвать любое своё VPN-подключение (не зависимо от местонаходждения)
-проброс портов (платный, автоматизированный, без обращения в поддержку; разумеется, после отключения соединения автоматически сбрасывается и проброс)
-несколько VPN-логинов для пользователя
-только 1 одновременное подключение на 1 логин
-мониторинг подключений в Личном подключении (online/offline, IP-адрес, проброшенные порты)
-файлы настройки для OpenVPN+ключи доступны для скачки в Личном Кабинете
-автоматический дисконнект, если вдруг закончились средства на внутреннем счету
Не стану описывать все мелочи системы.
Описал вкратце бегло.
От вас жду адекватной оценки - нужно лишь оценить.
Спасибо заранее всем оценившим.
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