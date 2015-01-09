Создание VPN-сервиса

Системное администрированиеЗавершен1 заявка205 просмотров
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Здравствуйте.

Извините, что трачу ваше время.

Оцените пожалуйста по стоимости следующий проект:

VPN-сервис - имеется корневой сервер + некоторое количество серверов доступа (которые взаимодействуют друг между другом тоже по VPN).

Реализация на Linux+PHP+MySQL+Radius+OpenVPN+PPTP

Пользователь регистрируется (Личный кабинет), платит на внутренний счёт и пользуется интернетом через VPN (для чего это нужно, думаю, не мне вам рассказывать)

Ключевые особенности для реализации:

-пользователь из Личного Кабинета может разорвать любое своё VPN-подключение (не зависимо от местонаходждения)

-проброс портов (платный, автоматизированный, без обращения в поддержку; разумеется, после отключения соединения автоматически сбрасывается и проброс)

-несколько VPN-логинов для пользователя

-только 1 одновременное подключение на 1 логин

-мониторинг подключений в Личном подключении (online/offline, IP-адрес, проброшенные порты)

-файлы настройки для OpenVPN+ключи доступны для скачки в Личном Кабинете

-автоматический дисконнект, если вдруг закончились средства на внутреннем счету

Не стану описывать все мелочи системы.

Описал вкратце бегло.

От вас жду адекватной оценки - нужно лишь оценить.

Спасибо заранее всем оценившим.

9 лет назад
sanys
28 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
vik_kr
Виктор 
39 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$25
1 день
Верно, понятно. Спасибо.
Спасибо !
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