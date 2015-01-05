Настройка хостинга для ускорения опенкарта

Системное администрированиеЗакрыт4 заявки187 просмотров
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Надо настроить хостинг ukraine.com.ua для ускорения работы опенкарта.

Предпочтение отдается тому кто имеет аккаунт на ukraine.com.ua чтобы я мог делегировать доступ.

Бюджет минимальный. 5 долл. Но в качестве компенсации оставлю развернутый отзыв (читайте мои ответные отзывы).

Оплата по факту (paypal или moneybookers).

Иные формы оплат просьба не предлагать.

9 лет назад
ramin80
Амс 
45 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад