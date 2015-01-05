Настройка хостинга для ускорения опенкарта

Надо настроить хостинг ukraine.com.ua для ускорения работы опенкарта.

Предпочтение отдается тому кто имеет аккаунт на ukraine.com.ua чтобы я мог делегировать доступ.

Бюджет минимальный. 5 долл. Но в качестве компенсации оставлю развернутый отзыв (читайте мои ответные отзывы).

Оплата по факту (paypal или moneybookers).

Иные формы оплат просьба не предлагать.