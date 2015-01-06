Настроить сервер для работы с cloudflare, сделать так что бы если как то смогут узнать наш им то не могли на него делать атаку, им можно узнать по заголовкам из эмейлов и ещё как то? ...
Нужно помочь выбрать и настроить ЦОД/Дата-центр
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Нужно помочь выбрать ЦОД/Дата-центр, настроить в нём тестовое окружение на виртуальных машинах (MS SQL, Oracle 10, .Net, стороннее ПО), настроить на удалённых машинах доступ к нему по VPN, научить всех пользоваться и поддерживать работоспособность этого окружения по запросу (оперативно в рабочее время).
Требования к серверу отправлю кандидатам в личку.
Прошу указать стоимость (ставку в час).
Заранее благодарю.
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