Сделать копию сайта http://www.watchesluxury.ru/rado/ Привязать форму заявки к моему мэйлу. Сделать отдельно страничку страничку успешной заявки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
сделать 3 страницы — главная и 2 внутренние
сроки 5 дней
от вас примеры верстки
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