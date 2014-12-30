Поправить верстку лендинга (Wordpress)

HTML-версткаЗавершен8 заявок194 просмотра
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Нужно исправить верстку на лендинге, работающим под WP. Исправить ошибки и сделать пропорциональным лого на главной странице. Детали в ТЗ.

WordPress
9 лет назад
Zigfrid-N
Павел 
49 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Ioda
34 годаКазахстан
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
131 отзыв(-4)
9 лет назад
$10
1 день
Работы оказалось больше, чем ожидалось и увы, не всё удалось сделать. По срокам - всё ОК, по коммуникации - не всегда Александр был в то время в сети, когда договаривались. В целом - неплохо поработали, могу порекомендовать.
Большое спасибо за предоставленную работу. Все отлично!
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