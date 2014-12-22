Разработать мобильную версию для сайта

HTML-версткаЗакрыт8 заявок177 просмотров
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Нужно сделать мобильную версию для сайта http://victoriasecretshop.ru

При входе на сайт с мобильных устройств, сайт должен определять это и отображаться корректно в соответствии с характеристиками устройства только необходимые функции сайта , удобные кнопки ,призыв к действию.

Сайт находится на PrestaShop

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9 лет назад
ker4
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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