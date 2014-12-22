Нужна верстка, 6 страниц

Вёрстка Landing Page сегодня за вечер. Верстать кроссбраузерно, ИЕ от 9 версии. Макет не сложный. Приступать нужно сразу. Бюджет 100$, срок сегодня, оплата только по готовности работыю. Пишите ваши скайпы
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, нужно:
дизайн не сложный (интернет-магазин)
1. Фиксированная верстка.
2. Сверстать 6 страниц.
0. Подробно ТЗ скину в скайп.
Оплата по договоренности.
Бюджет 90$
- Похожие заказы
- $100HTML-верстка1 исполнительЗакрыт9 лет назад
Нужно сверстать готовый лендингпейдж В приложении. Пожалуйста указывайте сумму в рублях и точные сроки в днях. Пожалуйста адекватные цены - поберегите свое и мое время, спасибо. С меня оплата + отзыв.Завершен9 лет назад
Добрый день,есть готовая верстка ,нужно сделать на ней правки кто готов взяться за такое оставляйте скайпЗавершен9 лет назад
Требуется "натяжка" готового дизайна на шаблон интернет-магазина OpenCart. Шаблон магазина такой http://example.idivpered.ru/ Дизайн главной страницы прикреплен. Все исходники по дизайну в PSD формате. Объем работ: -Главная -Каталог товара -Карточка товара -Страница войти\зарегистрироваться -Всплывающие окна (быстрый заказ, заказать обратный звонок, корзина) -Страница корзины -Внутренняя страница (статьи)HTML-верстка12 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно сделать поиск, близко как в примере Вообщем выбор города, комнат и цены Города у меня по категориям, комнаты и цены в доп поляхHTML-верстка1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Требуется верстальщик сделать 3 страницы - главная и 2 внутренние сроки 5 дней от вас примеры версткиЗавершен9 лет назад
- $400
Верста и натяжка на Wordpress по готовому дизайнуHTML-верстка35 заявокЗакрыт9 лет назад
Лендинг содержит изображения, текстовые поля, формы подписки. Кнопок "Купить", привязки систем оплаты нет. Пожалуйста, ориентировочную стоимость и сроки укажите в проекте. Кандидатам вышлю макеты. Привязка движка не подразумевается, но сверстан сайт должен быть так, чтоб человек со ...HTML-верстка43 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужно нарисовать мои мысли в реальность) Требуется сверстать три страницы для одного сайта - главная, каталог, и статьи. Тема сайта - дизайн интерьеров. Я все более подробно расскажу выбранному исполнителю. В заявках оставляйте примеры и приблизительные ...Закрыт9 лет назад
Привет! Ищу программиста. Сайт vittoria-shop.ru Первые две задачи на мой взгляд самые трудные. ТЗ: *Нужно Корректное отображение сайта на всех устройствах. Сейчас, например на планшете, не отображается МЕНЮ сайта. И еще что-то. *наладить фильтр и наладить его ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт9 лет назад