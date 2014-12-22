Создание лендинга по готовому дизайну

HTML-версткаЗакрыт43 заявки311 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Лендинг содержит изображения, текстовые поля, формы подписки. Кнопок "Купить", привязки систем оплаты нет.

Пожалуйста, ориентировочную стоимость и сроки укажите в проекте. Кандидатам вышлю макеты.

Привязка движка не подразумевается, но сверстан сайт должен быть так, чтоб человек со знанием ХТМЛ легко разобрался. Верстка дивами.

9 лет назад
Alex_Koval
Алекс 
45 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
9 дней назад
  • Похожие заказы

  • Нужно сверстать 3 страницы

    Нужно нарисовать мои мысли в реальность) Требуется сверстать три страницы для одного сайта - главная, каталог, и статьи. Тема сайта - дизайн интерьеров. Я все более подробно расскажу выбранному исполнителю. В заявках оставляйте примеры и приблизительные ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    9 лет назад

  • Правки по интернет магазину на OpenCart

    Привет! Ищу программиста. Сайт vittoria-shop.ru Первые две задачи на мой взгляд самые трудные. ТЗ: *Нужно Корректное отображение сайта на всех устройствах. Сейчас, например на планшете, не отображается МЕНЮ сайта. И еще что-то. *наладить фильтр и наладить его ...

    OpenCart
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Вёрстка из PSD-макета

    Здравствуйте. Что требуется: Есть PSD-макет. Нужно его сверстать и посадить на движок. С cms для сайта ещё не определились (готовы выслушать аргументы в пользу того или иного движка). Думаю подойдут такие, как Joomla или WordPress. Тут ...

    HTML-верстка23 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Верстка на готовый проект

    $175

    Добрый день, Хотели бы найти человека который взялся за верстку доработок под готовой проект. Работа по объемам, в последствии необходимо работа по поддержке и доработки нового функционала на сайте. В проекте используется фреймворк bootstrap3 (стили под ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Верстка для вордпресс

    Требуется сверстать простой шаблон отрисованный дизайнером на вордпресс. В предложении пишите цену. Выберу исполнителя ориентируясь на цену и портфолио.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Сверстать сайт

    Необходимо кросбраузерно и валидно сверстать две страницы сайта. Самое сложное это аккордеон на главной. Принцип работы такой В скрине он полностью развернут. В реалии всегда будет развернута одна вкладка. при загрузке открыта первая вкладка, последующие ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Натянуть верстку на движок Wordpress

    Добрый день. Мне нужно натянуть верстку на движок. rghost.ru/59836899 вот тут скрины дизайна (розовым – текст, зеленым картинки) у меня есть дизайн, он сверстан. Также куплена тема с большими возможностями (слайдеры, табы и прочее http://themeforest.net/item/kickstart-retina-responsive-multipurpose-theme/4538019) Я хочу свой ...

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    9 лет назад