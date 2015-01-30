Верстка на готовый проект

$175
HTML-версткаЗавершен4 заявки294 просмотра
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Добрый день,

Хотели бы найти человека который взялся за верстку доработок под готовой проект. Работа по объемам, в последствии необходимо работа по поддержке и доработки нового функционала на сайте. В проекте используется фреймворк bootstrap3 (стили под UI переписаны), css 3, html5, git, адаптивность, анимация.

Техническое задание на верстку главной

https://docs.google.com/document/d/1fJ3fgbhxFObFhdVmfNiMn2nB_BWbUFZeiYX3-mfjfhU/edit?usp=sharing

Техническое задание на верстку элементов на сайте

https://docs.google.com/document/d/1P5PxQosY6JKP0CENgXhmSOpcyFylhtinpzuFeWWp6q8/edit?usp=sharing

Техническое задание на анимацию элементов на сайте.

https://docs.google.com/document/d/11S9s0IomvTL2Wcz0d0100Z_DQlrxEPlBhpSm8VxzIRs/edit?usp=sharing

Техническое задание на разработку фиксированной навигационной панели слева

https://docs.google.com/document/d/196hNcV8S6WTNjzn-DZYv2p0KGfRjs5ZdOwPbrOfJaOk/edit?usp=sharing

Бюджет: 10000 Рублей.

9 лет назад
TradeRu
Филип 
49 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
Выбранный исполнитель
shortys
Иван 
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 часа назад
9 лет назад
$140
3 дня
неплохо.
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