Натянуть верстку на движок Wordpress

Добрый день. Есть готовый дизайн для сайта, нужно сделать верстку и установить на cms Wordrepss. Минимальные требования к исполнителю чистая и ровная верстка, удаление: циклических ссылок; дублирующего контента; лишние служебные теги, выводимые WordPress-ом по умолчанию; Нужно так же: устранить циклические ссылки, дубли ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день. Мне нужно натянуть верстку на движок.
rghost.ru/59836899 вот тут скрины дизайна (розовым – текст, зеленым картинки)
у меня есть дизайн, он сверстан. Также куплена тема с большими возможностями (слайдеры, табы и прочее http://themeforest.net/item/kickstart-retina-responsive-multipurpose-theme/4538019)
Я хочу свой дизайн натянуть на эту тему, чтобы использовать эти возможности. Причина – верстальщик пропал.
Прошу сделать расчет по цене и срокам.
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