Натянуть верстку на движок Wordpress

Мне не очень бы хотелось вообще с этим человеком выяснять какие то отношения. Но если по честному то я должен рассказать о его скелетах в шкафу. Изначально мы договорились о адаптивной весртке под WordPress около 5 страниц. После того как я начал работу оказалось что предварительно был загружен не тот архив и страниц прибавилось. ну да ладно. После начались правки относительно ховеров и тд и тп, то чего не было в макете. Ну с такими особями наверно сталкивался каждый фрилансер... Еще Алексей очень агресивен, он позволял себе арать и оскорблять. В итоге я ему сказал что мол не нужно мне платить все за работу, я доделаю работу за полцены, что почти бесплатно учитывая какое время я потратил. Я доделал за полцены, вроде бы нашли компромисс. Потом я спустя некоторое время зашел в аккаунт и увидел этот подлый отзыв. Я написал Алексею что бы он удалил его, он ответил подумаю. Позже спустя недели 2 я его переспросил и он ответил что ничего удалять не собирается. Вот и все. Я бы сам еще заплатил кому то что бы отградить свой аккаунт от подобных личностей.