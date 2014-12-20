Натянуть верстку на движок Wordpress

HTML-версткаЗакрыт10 заявок281 просмотр
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Добрый день. Мне нужно натянуть верстку на движок.

rghost.ru/59836899 вот тут скрины дизайна (розовым – текст, зеленым картинки)

у меня есть дизайн, он сверстан. Также куплена тема с большими возможностями (слайдеры, табы и прочее http://themeforest.net/item/kickstart-retina-responsive-multipurpose-theme/4538019)

Я хочу свой дизайн натянуть на эту тему, чтобы использовать эти возможности. Причина – верстальщик пропал.

Прошу сделать расчет по цене и срокам.

WordPress
9 лет назад
Briko
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Example_NS
34 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад
$145
14 дней
Пожалел, что связался с данным товарищем, который обещал сделать все быстро и качественно за неделю. По факту были постоянные отговорки, чуть сделает и тянет, чуть сделает и тянет. Свои же недоработки и ошибки по верстке видеть не хочет, все перекладывает на заказчика, чтобы тот сделал аудит верстки и указал проблемные места. Также очень неприятным фактом оказалось, что Артем набрал заказов помимо моего и ту работу, которую он не успевал делать сам, распределял среди других исполнителей, которых он не мотивировал финансово, а те в свою очередь еле-еле ковырялись и не укладывались в сроки. Никому НЕ РЕКОМЕНДУЮ работать с данным исполнителем. Потеряете и время, и деньги, и нервные клетки. P.S. Вся переписка с Артемом есть у меня в скайпе, могу подтвердить все свои слова скринами из переписки.
Мне не очень бы хотелось вообще с этим человеком выяснять какие то отношения. Но если по честному то я должен рассказать о его скелетах в шкафу. Изначально мы договорились о адаптивной весртке под WordPress около 5 страниц. После того как я начал работу оказалось что предварительно был загружен не тот архив и страниц прибавилось. ну да ладно. После начались правки относительно ховеров и тд и тп, то чего не было в макете. Ну с такими особями наверно сталкивался каждый фрилансер... Еще Алексей очень агресивен, он позволял себе арать и оскорблять. В итоге я ему сказал что мол не нужно мне платить все за работу, я доделаю работу за полцены, что почти бесплатно учитывая какое время я потратил. Я доделал за полцены, вроде бы нашли компромисс. Потом я спустя некоторое время зашел в аккаунт и увидел этот подлый отзыв. Я написал Алексею что бы он удалил его, он ответил подумаю. Позже спустя недели 2 я его переспросил и он ответил что ничего удалять не собирается. Вот и все. Я бы сам еще заплатил кому то что бы отградить свой аккаунт от подобных личностей.
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