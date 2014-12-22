Внести изменения в верстку

Необходимо сверстать 3 страницы(главная, рубрика, пост), макет *.psd на шаблон wordpress. Валидность HTML CSS, кросбраузерность. Ваши предложения цены ?
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, уважаемые верстальщики.
Есть сверстанная страница http://www.bobyakov.ru/service/b2b/, нужно внести в нее изменения, чтобы получился макет из вложения. Наблюдательный верстальщик заметит, что макет от верстки отличается меньшим количеством блоков, текстом и наличием радиокнопок-табов с соответствующей изменяемой частью.
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