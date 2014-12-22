Внести изменения в верстку

Добрый день, уважаемые верстальщики.

Есть сверстанная страница http://www.bobyakov.ru/service/b2b/, нужно внести в нее изменения, чтобы получился макет из вложения. Наблюдательный верстальщик заметит, что макет от верстки отличается меньшим количеством блоков, текстом и наличием радиокнопок-табов с соответствующей изменяемой частью.