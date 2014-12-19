Установка шаблона дизайна на скрипт

Необходимо кросбраузерно и валидно сверстать две страницы сайта. Самое сложное это аккордеон на главной. Принцип работы такой В скрине он полностью развернут. В реалии всегда будет развернута одна вкладка. при загрузке открыта первая вкладка, последующие ...
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Имеется движок онлайн казино с дефолтным дизайном, также имеется шаблон дизайна который нужно установить вместо дефолтного дизайна.
Сложность установки шаблона заключается в том что код дизайна скрипта включает в себя php вставки для определения, допустим игрок авторизован или нет(если авторизован то показывает одно, если нет то показывает,к примеру баланс).
Для определения сложности работы я выложил архив с двумя файлами footer.php и header.php из скрипта - эти файлы отвечают за дизайн
На скриншоте lobby.png я нарисовал как должно выглядеть страница авторизованного пользователя. На картинке index.png - неавторизованного
Авторизацию по соц сети делать НЕ нужно
В новом дизайне есть меню вверху с кнопками "Игры" "новости" и т.д. их переименовать и проставить ссылки от старого дизайна.
также сделать кнопку "выход" если посетитель авторизован, если не авторизован то кнопку "вход"
На картинке conternt.png указал где будет отображаться контент каждой страницы
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