Установка шаблона дизайна на скрипт

Имеется движок онлайн казино с дефолтным дизайном, также имеется шаблон дизайна который нужно установить вместо дефолтного дизайна.

Сложность установки шаблона заключается в том что код дизайна скрипта включает в себя php вставки для определения, допустим игрок авторизован или нет(если авторизован то показывает одно, если нет то показывает,к примеру баланс).

Для определения сложности работы я выложил архив с двумя файлами footer.php и header.php из скрипта - эти файлы отвечают за дизайн

На скриншоте lobby.png я нарисовал как должно выглядеть страница авторизованного пользователя. На картинке index.png - неавторизованного

Авторизацию по соц сети делать НЕ нужно

В новом дизайне есть меню вверху с кнопками "Игры" "новости" и т.д. их переименовать и проставить ссылки от старого дизайна.

также сделать кнопку "выход" если посетитель авторизован, если не авторизован то кнопку "вход"

На картинке conternt.png указал где будет отображаться контент каждой страницы