Интеграция верстки в Битрикс

$260
HTML-версткаЗакрыт3 заявки127 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

От вас:

- опыт разработки Bitrix Framework от 3 лет

- желательно наличие сертификатов

- быть на связи в рабочее время Skype и/или телефон

- корректная оценка и соблюдение сроков исполнения

О проекте:

- проект делится на 2 этапа (каждый из них можно разделить на более мелкие – при поэтапной оплате)

- сроки по каждому этапу 5 дней

- бюджет 1-го этапа 9000 руб, бюджет 2-го этапа 6000 руб. (суммарно 15000 руб. за проект)

1-й этап

Интегрировать готовую верстку в Битрикс (редакция Малый бизнес). Макеты предоставлю по запросу.

Всего 5 страниц:

- главная

- каталог товара (для компонента каталога 2 варианта вывода товаров: списком и сеткой)

- карточка товара

- авторизация и регистрация

- оформление заказа

2- этап

На основе шаблона из 1-го этапа (с небольшими доработками – макет предоставлю по запросу) и используя многосайтовость Битрикс (на отдельном поддомене) реализовать доску объявлений.

Всего 5 страниц:

- главная (из 1-го с небольшими изменениями)

- список товаров

- карточка товара (из 1-го с небольшими изменениями)

- добавить объявление

- карточка пользователя

Ожидаю от вас примерный срок исполнения по каждому этапу. Бюджет окончательный. Оплата БС или поэтапно (для тех кто не любит налоги платить) Без предоплат.

При удачном сотрудничестве (качественно и в срок) будет небольшая премия.

P.S.: Автоответчики – сразу отказ.Без примерных сроков реализации – не рассматриваю предложения

9 лет назад
SanaBens
27 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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