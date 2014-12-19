Интеграция верстки в Битрикс

Opencart 1.5.6.4, тема http://themes.venzastudio.com/gazal/ Необходимо произвести изменения в шаблоне в соответствии с приложенным Т.З.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
От вас:
- опыт разработки Bitrix Framework от 3 лет
- желательно наличие сертификатов
- быть на связи в рабочее время Skype и/или телефон
- корректная оценка и соблюдение сроков исполнения
О проекте:
- проект делится на 2 этапа (каждый из них можно разделить на более мелкие – при поэтапной оплате)
- сроки по каждому этапу 5 дней
- бюджет 1-го этапа 9000 руб, бюджет 2-го этапа 6000 руб. (суммарно 15000 руб. за проект)
1-й этап
Интегрировать готовую верстку в Битрикс (редакция Малый бизнес). Макеты предоставлю по запросу.
Всего 5 страниц:
- главная
- каталог товара (для компонента каталога 2 варианта вывода товаров: списком и сеткой)
- карточка товара
- авторизация и регистрация
- оформление заказа
2- этап
На основе шаблона из 1-го этапа (с небольшими доработками – макет предоставлю по запросу) и используя многосайтовость Битрикс (на отдельном поддомене) реализовать доску объявлений.
Всего 5 страниц:
- главная (из 1-го с небольшими изменениями)
- список товаров
- карточка товара (из 1-го с небольшими изменениями)
- добавить объявление
- карточка пользователя
Ожидаю от вас примерный срок исполнения по каждому этапу. Бюджет окончательный. Оплата БС или поэтапно (для тех кто не любит налоги платить) Без предоплат.
При удачном сотрудничестве (качественно и в срок) будет небольшая премия.
P.S.: Автоответчики – сразу отказ.Без примерных сроков реализации – не рассматриваю предложения
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