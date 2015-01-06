Верстка+натяжка макета + подключение Робокассы

Приветствую, уважаемые!

Необходима верстка моего макета, натяжка на CMS и подключение модуля Робокасса для внесения предоплаты за услуги.

По верстке и натяжке предпочтений нет - это может быть любая CMS, с которой Вы лучше всего работаете.

А вот под подключению Робокассы необходимо советоваться уже с Исполнителем конкретно: как реализовать лучше и легче (и вам, и мне).

Разработать отдельную страницу с кнопкой "Оплата", которую будет скидывать менеджер желающим, либо добавить кнопку "оплата" на страницу услуг.

Макеты прикрепляю, ничего особенного из тех.реализации нет. Фотоальбом какой-нибудь стандартный подключить. Все предпочтительные CSS эффекты Вам предоставлю.

С уважением.