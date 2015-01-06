Верстка+натяжка макета + подключение Робокассы

$100
HTML-версткаЗавершен7 заявок155 просмотров
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Приветствую, уважаемые!

Необходима верстка моего макета, натяжка на CMS и подключение модуля Робокасса для внесения предоплаты за услуги.

По верстке и натяжке предпочтений нет - это может быть любая CMS, с которой Вы лучше всего работаете.

А вот под подключению Робокассы необходимо советоваться уже с Исполнителем конкретно: как реализовать лучше и легче (и вам, и мне).

Разработать отдельную страницу с кнопкой "Оплата", которую будет скидывать менеджер желающим, либо добавить кнопку "оплата" на страницу услуг.

Макеты прикрепляю, ничего особенного из тех.реализации нет. Фотоальбом какой-нибудь стандартный подключить. Все предпочтительные CSS эффекты Вам предоставлю.

С уважением.

9 лет назад
iOmen
Антон 
30 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
dastanaron
Дмитрий 
32 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
9 лет назад
$100
7 дней
Ответственный и грамотный исполнитель. Работа выполнена в срок, Дмитрий предложил и реализовал достойное решение по подключению и визуализации оплаты Робокассой, которое я не смог описать в ТЗ из-за отсутствия опыта и достойных примеров. Рекомендую к сотрудничеству.
Хороший заказчик, приятно было сотрудничать. Несмотря на то, что у меня низкий рейтинг на сервисе, доверил проект, оплачивал вовремя. Задание сформулировано достаточно четко, был один один пробел, но при более подробном общении все встало на свои места. Рекомендую к сотрудничеству!
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