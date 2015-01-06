dastanaron

Дмитрий dastanaron

 
34 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Веб-программист, верстальщик, системный администратор

В сфере разработки сайтов достаточно давно, занимаюсь различными этапами разработки, кроме дизайна. Сайт под ключ, если есть готовый макет дизайна в формате .psd. Программирование модулей на php, js, доработка готовых модулей для различных CMS. Любимые CMS: 1c-bitrix и Joomla.

Портфолио:

http://gansbanket.ru/ - верстка и программирование.

http://totops.ru/portfolio/maxmara.php - только программирование

http://prontoauto.ru/ - программирование фильтра выбора автомобиля

http://bargans.ru/ - верстка

http://morsclub.ru/ - верстка, настройка модулей.

http://act22.esy.es/ -  недоделанный проект на временном домене, под ключ. Дизайн был отрисован моим знакомым, а остальное - моя работа.

Отзывы заказчиков

iOmen
Антон 
32 года
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Верстка+натяжка макета + подключение Робокассы
CSS
Ответственный и грамотный исполнитель. Работа выполнена в срок, Дмитрий предложил и реализовал достойное решение по подключению и визуализации оплаты Робокассой, которое я не смог описать в ТЗ из-за отсутствия опыта и достойных примеров. Рекомендую к сотрудничеству.
Хороший заказчик, приятно было сотрудничать. Несмотря на то, что у меня низкий рейтинг на сервисе, доверил проект, оплачивал вовремя. Задание сформулировано достаточно четко, был один один пробел, но при более подробном общении все встало на свои места. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
HTML-верстка
1 отзыв
$10/час
от $10
нет рейтинга
Веб-программирование
1 отзыв
$10/час
от $10
нет рейтинга
Наполнение сайтов
нет отзывов
$10/час
от $10
нет рейтинга