Веб-программист, верстальщик, системный администратор
В сфере разработки сайтов достаточно давно, занимаюсь различными этапами разработки, кроме дизайна. Сайт под ключ, если есть готовый макет дизайна в формате .psd. Программирование модулей на php, js, доработка готовых модулей для различных CMS. Любимые CMS: 1c-bitrix и Joomla.
Портфолио:
http://gansbanket.ru/ - верстка и программирование.
http://totops.ru/portfolio/maxmara.php - только программирование
http://prontoauto.ru/ - программирование фильтра выбора автомобиля
http://bargans.ru/ - верстка
http://morsclub.ru/ - верстка, настройка модулей.
http://act22.esy.es/ - недоделанный проект на временном домене, под ключ. Дизайн был отрисован моим знакомым, а остальное - моя работа.
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
10 лет назад
CSS
Ответственный и грамотный исполнитель. Работа выполнена в срок, Дмитрий предложил и реализовал достойное решение по подключению и визуализации оплаты Робокассой, которое я не смог описать в ТЗ из-за отсутствия опыта и достойных примеров. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Хороший заказчик, приятно было сотрудничать. Несмотря на то, что у меня низкий рейтинг на сервисе, доверил проект, оплачивал вовремя. Задание сформулировано достаточно четко, был один один пробел, но при более подробном общении все встало на свои места. Рекомендую к сотрудничеству!
HTML-верстка
1 отзыв
$10/час
от $10
нет рейтинга
Веб-программирование
1 отзыв
$10/час
от $10
нет рейтинга
Наполнение сайтов
нет отзывов
$10/час
от $10
нет рейтинга