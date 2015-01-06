Хороший заказчик, приятно было сотрудничать. Несмотря на то, что у меня низкий рейтинг на сервисе, доверил проект, оплачивал вовремя. Задание сформулировано достаточно четко, был один один пробел, но при более подробном общении все встало на свои места. Рекомендую к сотрудничеству!