Вставить калькулятор на сайт!

Добрый день. Есть сайт, нужно исправить баг. Бак заключается в том, что когда я гружу большую картинку, скажм 1000 на 5000 пикселей, у меня нет возможнсти выбрать превью для нее. Раньше это работало, сейчас сломалось. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо отверстать готовый калькулятор расчета на сайт в нужное место. Цена договорная. Жду предложений. Срочно!
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