Верска макета

Добавлю еще один отзыв в копилку этого замечательного человека Очень доволен сотрудничеством с Дмитрием Приятный в общении и сверх адекватный заказчик Исходники высочайшего качества Моментальная оплата - все сразу и в полном объеме В общем только положительные эмоции Надеюсь на продолжение сотрудничества и рекомендую другим. Мой + и 10 баллов