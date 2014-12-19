Разработка шаблона главной и вложенной страниц сайта на 1С-Битрикс

Имеются дизайн-проекты двух страниц в формате PSD (их образцы в JPG вы видите в проекте). Необходимо сверстать из них шаблоны двух страниц, которые я смогу натянуть на битрикс. Главное меню - под логотипом, меню разделов - всплывающее под главным. В центре страниц - слайдер со списком из раздела актуальных услуг. Возникающие вопросы в личку. Предлагайте цены. Сроки около 3 дней.