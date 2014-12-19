Нужно сверстать на HTML5 презентацию для Ipad3, 10 мини-сайтов с простым меню и анимацией графиков + всплывающими окнами (итого 41 слайда и 21 по ап). В 90% проекта это работа по готовому шаблону ...
Изменение существующего адаптивного шаблона Opencart 1.5.6.4
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Opencart 1.5.6.4, тема http://themes.venzastudio.com/gazal/
Необходимо произвести изменения в шаблоне в соответствии с приложенным Т.З.
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