Изменение существующего адаптивного шаблона Opencart 1.5.6.4

HTML-версткаЗакрыт5 заявок239 просмотров
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Opencart 1.5.6.4, тема http://themes.venzastudio.com/gazal/

Необходимо произвести изменения в шаблоне в соответствии с приложенным Т.З.

OpenCart
9 лет назад
Wraight
Михаил 
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
18 отзывов(-1)
Выбранный исполнитель
wack
34 годаБеларусь
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад
$25
1 день
Итак 20.12.2014 получил предварительную заявку от фрилансера. Уточнил на всякий случай понятно ли Т.З. и получив утвердительный ответ со спокойной душой отправился восвояси ожидать выполнения задачи. 21.12.2014 я получаю "уточняющие вопросы" на которые отвечаю и вечером получаю "Сорри, не успел сделать, сильно на работе загрузили. Завтра 18.00 приступлю. и минус 5$, за задержку. Спасибо" 23 декабря 2014 г. я интересуюсь какой прогресс, на что получаю ответ что через 4 часа исполнитель приступает, сегодня же закончит и сразу же отпишется. 24.12.2014 получаю сообщение, что и вчера не получилось к тому же он не понял как надо документировать свои действия и обращает мое внимание, что нашел еще некие глюки и задается вопросом править ли их тоже. Просит показать пример как документировать... Я отвечаю что все еще надеюсь, что это был последний перенос срока, так как более этого не приемлю и присылаю пример как надо документировать свои действия. Далее исполнитель опять задает "уточняющие вопросы" вида - " я не понимаю пункты 1-3-4-5" и просит их подробно разъяснить. Разбираем пару пунктов, на что получаю ответ - "ок, это понял, а можно еще пункты 4.5 так же расписать" ? Не вопрос расписываем 4 и 5 (попутно недоумевая куда смотрел исполнитель когда читал Т.З. и на него соглашался) И апогея спектакля 25.12.2014 я получаю сообщение от исполнителя, что он разбирался, разбирался так и ничего не понял, что от него требуется. В документе он присылает то, что успел сделать. Он наверное не сможет это сделать, просит прощения, что затянул. По правкам, которые он сделал, ничего не просит, а лишь просит, чтобы я не писал плохой отзыв, а просто выбрал "сотрудничество, не состоялось" и благодарит за понимание. Я ради интереса решил заглянуть в "правки" которые были сделаны, задокументированы и присланы и обнаруживаю там пару жалких строчек. Выводы делайте сами.
В первый раз столкнулся с таким негативным человеком. Первое, что смутило отвратительная постановка задачи. Никакой конкретики, мол вот там где-то нужно сделать как-то. Из 6 пунктов, я выполнил 2 (которые хоть как-то можно было понять). Дальше я просто не смог понять, что заказчик хочет. Я сообщил ему, что 2 выполнил, остальные "не в моих силах". Нет даже речи чтоб их оплатить, вместо этого получил первый отрицательный отзыв, и никакого ответа с его стороны. Не советую связывать с этим заказчиком.
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