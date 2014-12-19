Адаптивная вёрстка страницы срочно

Сайт адаптивный, варианты дизайна для 320px, 700px, 1024 и 1280 предоставлю, самостоятельно додумывать дизайн не придется.

Большой слайдер убираем(там где естественный способ быстро заговорить по английски), вместо него будет меню и изменяемый постранично контент, это блоки личный масстер-класс Максима Юрьевича и Английский по методу(в новом дизайне).

Параллакс эффект делаем только для больших разрешений 1024 и 1280, на мобильных его не выводим.

Блок отзывы – это слайдер, там должно сокращаться количество плашек с отзывами а зависимости от ширины(3-2-1).

Бюджет 200$, срок сегодня