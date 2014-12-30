Верстка лендинга адаптивная

Приветствую, уважаемые! Необходима верстка моего макета, натяжка на CMS и подключение модуля Робокасса для внесения предоплаты за услуги. По верстке и натяжке предпочтений нет - это может быть любая CMS, с которой Вы лучше всего работаете. А ...