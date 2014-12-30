Верстка лендинга адаптивная

$50
HTML-версткаЗавершен7 заявок240 просмотров
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Верстка лендинга адаптивная задание в приложение и макеты сделать работаюший калькулятор формула есть и сделать парсер центрабанка курса валют

9 лет назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
Выбранный исполнитель
pettson
Сергей 
28 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
$60
4 дня
Спасибо огромное за проделанную работу! Приятно иметь дело с профессионалом Быстро Качественно Профессионально Удачи вам во всех начинаниях
Отлично поработали. Спасибо! :)
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