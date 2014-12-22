Верстка Одностраничника

Opencart 1.5.6.4, тема http://themes.venzastudio.com/gazal/ Необходимо произвести изменения в шаблоне в соответствии с приложенным Т.З.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сверстать обычный лендинг, 6 секций на основе предоставляемого дизайна.
Дизайн передам.
1. Из функционала: форма заказа с отправкой данных на почту и форма отзывов + добавить метрику на лендинг.
2. В форму заказа можно вводить e-mail или телефон.
3. Добавить защиту от пустой отправки формы, и при неправильно введенном телефоне либо e-mail.
4. В самом низу лендинга добавить строку, чтобы позднее вставить информацию о Юр.лице.
5. В Блоке КЕЙСЫ, представлен примерный образец кейса. Добавить возможность перелистывать кейсы.
6. Сделать фав икон сайта
Готовый PSD.
Тех условия для верстки
1. Блочная верстка (html5 и CSS3 приветствуется)
2. Соблюдение стандартов W3C
3. Комментирование кода (обязательно)
4. Использование CSS эффектов вместо картинок (там где это возможно)
5. Требования к кроссбраузерности
Десктоп: Internet Explorer 10–11,
Google Chrome 36,
Mozilla Firefox 30,
Safari 7,
Opera 22,
Я.Браузер 14
Мобильные: iOS 7.1+, Android 4.4+
Цена вопроса 1700рублей.
Срок: 24 часа.
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