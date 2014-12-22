Верстка Одностраничника

Нужно сверстать обычный лендинг, 6 секций на основе предоставляемого дизайна.

Дизайн передам.

1. Из функционала: форма заказа с отправкой данных на почту и форма отзывов + добавить метрику на лендинг.

2. В форму заказа можно вводить e-mail или телефон.

3. Добавить защиту от пустой отправки формы, и при неправильно введенном телефоне либо e-mail.

4. В самом низу лендинга добавить строку, чтобы позднее вставить информацию о Юр.лице.

5. В Блоке КЕЙСЫ, представлен примерный образец кейса. Добавить возможность перелистывать кейсы.

6. Сделать фав икон сайта

Готовый PSD.

Тех условия для верстки

1. Блочная верстка (html5 и CSS3 приветствуется)

2. Соблюдение стандартов W3C

3. Комментирование кода (обязательно)

4. Использование CSS эффектов вместо картинок (там где это возможно)

5. Требования к кроссбраузерности

Десктоп: Internet Explorer 10–11,

Google Chrome 36,

Mozilla Firefox 30,

Safari 7,

Opera 22,

Я.Браузер 14

Мобильные: iOS 7.1+, Android 4.4+

Цена вопроса 1700рублей.

Срок: 24 часа.