Верстка Одностраничника

$29
HTML-версткаЗавершен11 заявок215 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно сверстать обычный лендинг, 6 секций на основе предоставляемого дизайна.

Дизайн передам.

1. Из функционала: форма заказа с отправкой данных на почту и форма отзывов + добавить метрику на лендинг.

2. В форму заказа можно вводить e-mail или телефон.

3. Добавить защиту от пустой отправки формы, и при неправильно введенном телефоне либо e-mail.

4. В самом низу лендинга добавить строку, чтобы позднее вставить информацию о Юр.лице.

5. В Блоке КЕЙСЫ, представлен примерный образец кейса. Добавить возможность перелистывать кейсы.

6. Сделать фав икон сайта

Готовый PSD.

Тех условия для верстки

1. Блочная верстка (html5 и CSS3 приветствуется)

2. Соблюдение стандартов W3C

3. Комментирование кода (обязательно)

4. Использование CSS эффектов вместо картинок (там где это возможно)

5. Требования к кроссбраузерности

Десктоп: Internet Explorer 10–11,

Google Chrome 36,

Mozilla Firefox 30,

Safari 7,

Opera 22,

Я.Браузер 14

Мобильные: iOS 7.1+, Android 4.4+

Цена вопроса 1700рублей.

Срок: 24 часа.

9 лет назад
tagir86
37 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Max119
Максим 
30 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад
$28
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
  • Похожие заказы

  • HTML5 презентация

    Нужно сверстать на HTML5 презентацию для Ipad3, 10 мини-сайтов с простым меню и анимацией графиков + всплывающими окнами (итого 41 слайда и 21 по ап). В 90% проекта это работа по готовому шаблону ...

    HTML
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Интеграция верстки в Битрикс

    $260

    От вас: - опыт разработки Bitrix Framework от 3 лет - желательно наличие сертификатов - быть на связи в рабочее время Skype и/или телефон - корректная оценка и соблюдение сроков исполнения ...

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Верстка лендинга адаптивная

    $50

    Верстка лендинга адаптивная задание в приложение и макеты сделать работаюший калькулятор формула есть и сделать парсер центрабанка курса валют

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Довести лендингдо ума-4

    $5

    Тех задание 4 1)Настроить кнопки,(обратный звонок и оформить заказ чтобы при нажатии почта приходила на [email protected] 2)Подвязать этот ролик : http://youtu.be/BfWRHCfgAhM?list=UUStTEKYhzD-aQSxtNz8thug 3)Вставить блоки:Наши гарантии,как мы работает,Наши преимущества(они уже готовы,надо их скопировать с моего сайта) 4)Вставить текст в «Политику конфидициальности»(тоже ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Разработка шаблона главной и вложенной страниц сайта на 1С-Битрикс

    Имеются дизайн-проекты двух страниц в формате PSD (их образцы в JPG вы видите в проекте). Необходимо сверстать из них шаблоны двух страниц, которые я смогу натянуть на битрикс. Главное меню - под логотипом, ...

    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Верстка типового шаблона письма

    Необходимо сверстать 3 типовых шаблона письма + по прототипу одного из них сделать еще 13. Материалы – примеры шаблона, который должен получится в pnd, пример верстки с прошлого шаблона + тз в аттаче , сроки ...

    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Верстка лендинга

    Добрый день, Интересует адаптивная (все в %) кроссбраузерная валидная верстка страниц. ТЗ прилагаю. Указывайте ваши сроки и стоимости в РУБЛЯХ На проект рассматриваем только есть полностью адаптивная верстка в портфолио Заинтересованы в найме профессионала на позицию удаленного верстальщика Условия работы ...

    HTML-верстка17 заявок
    Закрыт
    9 лет назад