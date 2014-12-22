Доверстать несколько моментов на сайте.

HTML-версткаЗавершен3 заявки114 просмотров
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Необходимо верстануть один чекбокс и селект. Более подробно исполнителю. Макеты есть.

9 лет назад
vipwebs
46 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Ioda
34 годаКазахстан
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
131 отзыв(-4)
9 лет назад
$10
1 день
Отличный исполнитель. Работаю не первый раз. Буду продолжать сотрудничество.
Большое спасибо за предоставленную работу. Все отлично!
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