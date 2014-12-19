Opencart 1.5.6.4, тема http://themes.venzastudio.com/gazal/ Необходимо произвести изменения в шаблоне в соответствии с приложенным Т.З.
Кроссбраузерность + коректное отоброжение на всех Mobile устройствах
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день. (сайт на движке Wordpress) Надо чтото сделать что бы сайт отоброжался нормально и удобно на mobile устройствах, можно даже плагином каким то или чтото в этом роде.
2) Надо делать так что бы сайт работал на всех браузерах одинаково
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