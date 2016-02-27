Сверстать psd и установить на SMS

$100
HTML-версткаЗавершен15 заявок263 просмотра
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Есть макет в прикреплённом файле.

Его нужно будет сверстать и установить на движок водрпресса. Формат — блог, с возможностью дальнейшего расширения до интернет-магазина.

9 лет назад
vanserges
Иван 
35 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
pirovos
36 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
1 отзыв
9 лет назад
$20
4 дня
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