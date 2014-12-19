Сверстать макет в HTML 5 CSS 3 с элементами JS

Есть дизайн, в psd... Ваши расценки и сроки...
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Сверстать не сложный макет в HTML 5 CSS 3, а так же создать и встроить в код 2-3 элемента JS
http://savepic.net/6261444.png
http://savepic.net/6274756.png
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