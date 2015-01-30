Верстка + натяжка на WP

$200
HTML-версткаЗавершен10 заявок280 просмотров
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Все привет!

Нужно сверстать диз и поставить на ВП.

Верстка должна быть адаптивная!

Ссылка на дизайн:

https://cloud.mail.ru/529A6AD6FB3546C6B740391AD44D4E91

Пишите цены в рублях! Курс нереальный.

9 лет назад
ramarez
34 годаЛатвия
11 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
LCGreyAngel
51 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
7 дней назад
9 лет назад
$200
10 дней
Я работаю с сайтами почти 5 лет, много повидал "разработчиков" но тут другой случай. Сергей настоящий профи, работа была выполнена очень качественно и в срок. Очень много вещей Сергей подсказывал, которые я не учел. Буду, по любому заказывать ещё, ибо не видел человека, который знает wp лучше, чем Сергей! РЕКОМЕНДУЮ!!!!!!!!!!!!!!!!
Роман отличный заказчик. Остался доволен сотрудничеством с ним. Всегда на связи, адекватен в общении. Оплата в срок в соответствии с договоренностями. Спасибо за интересный проект.
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