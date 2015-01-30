Верстка + натяжка на WP

Я работаю с сайтами почти 5 лет, много повидал "разработчиков" но тут другой случай. Сергей настоящий профи, работа была выполнена очень качественно и в срок. Очень много вещей Сергей подсказывал, которые я не учел. Буду, по любому заказывать ещё, ибо не видел человека, который знает wp лучше, чем Сергей! РЕКОМЕНДУЮ!!!!!!!!!!!!!!!!