Адаптативная верстка для бизнес портала

Вёрстка однотипных элементарных страниц срочно, страниц 11 но они очень простые. Требуется сделать в течении 2-3 часов. пишите ваши скайпы. Верстка фиксированная, постараться кроссбраузерно. Бюджет 120$, оплата только после готовности проекта
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо быстро и качественно сверстать адаптативную верстку бизнес портала. Техзхадание при переписке.
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