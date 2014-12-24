Адаптативная верстка для бизнес портала

$300
HTML-версткаЗавершен16 заявок300 просмотров
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Необходимо быстро и качественно сверстать адаптативную верстку бизнес портала. Техзхадание при переписке.

9 лет назад
WebArtPromotion
Асет 
37 летКазахстан
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
alraa
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
4 часа назад
9 лет назад
$350
14 дней
Всем рекомендую, Александра! Человек знает свое дело на отлично. Работа была не простая, но Александр справился и главное выполнил все в срок. Все пожелания и новые доработки выполнил без лишних слов. Обязательно будем работать над следующими проектами.
Работали не первый раз. Асет - очень положительный заказчик. Рекомендую всем, спасибо!!!
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