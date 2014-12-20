Перенести Landingpage на LPgenerator

HTML-версткаЗакрыт3 заявки146 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Лендинг относительно простой

Предлагайте что по стоимости и срокам.

9 лет назад
reflexart
45 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
  • Похожие заказы

  • Верстка трех страниц сайта

    необходимо сверстать 3 страницы сайта, по бюджету жду ваши предложения. Главная стр. в приложении, вложенные не сильно отличаются.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    9 лет назад

  • Верстка 3-х страниц.

    Ну сверстать 3 страницы Landing Page по всем стандартам. Страницы простые, выберу исполнителя с разумной ценой и сроками.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Сделать страницу (функционал)

    Есть страница http://price.ua/compare/?models_set=357056_425303_425304_425305_427719_436833_436968_436970_436971_437362 Нужно сделать такую же HTML страницу, а именно внутренность (см. скриншот) Важно: Всё сделано на таблице, поэтому нужно сделать как по ссылке выше, чтобы при скроллинге двигались фотки и параметры.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Внести изменения в верстку

    Добрый день, уважаемые верстальщики. Есть сверстанная страница http://www.bobyakov.ru/service/b2b/, нужно внести в нее изменения, чтобы получился макет из вложения. Наблюдательный верстальщик заметит, что макет от верстки отличается меньшим количеством блоков, текстом и наличием радиокнопок-табов с соответствующей изменяемой ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Верстка сайта

    Необходимо сверстать 3 страницы(главная, рубрика, пост), макет *.psd на шаблон wordpress. Валидность HTML CSS, кросбраузерность. Ваши предложения цены ?

    Верстка сайта
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Вёрстка однотипных элементарных страниц срочно

    $120

    Вёрстка однотипных элементарных страниц срочно, страниц 11 но они очень простые. Требуется сделать в течении 2-3 часов. пишите ваши скайпы. Верстка фиксированная, постараться кроссбраузерно. Бюджет 120$, оплата только после готовности проекта

    HTML-верстка24 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Верстка + натяжка на WP

    $200

    Все привет! Нужно сверстать диз и поставить на ВП. Верстка должна быть адаптивная! Ссылка на дизайн: https://cloud.mail.ru/529A6AD6FB3546C6B740391AD44D4E91 Пишите цены в рублях! Курс нереальный.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Вёрстка 1 страницы срочно

    $100

    Адаптивная верстка страницы, с перестроением структуры в течени 2-3 часов. оплата по факту готовности. Так же приведение макетов к PSD. Кроссбраузерно. Бюджет 100$, срок сегодня, оплата только по готовности работы

    HTML-верстка14 заявок
    Закрыт
    9 лет назад