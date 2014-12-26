Верстка 3-х страниц.

Есть страница http://price.ua/compare/?models_set=357056_425303_425304_425305_427719_436833_436968_436970_436971_437362 Нужно сделать такую же HTML страницу, а именно внутренность (см. скриншот) Важно: Всё сделано на таблице, поэтому нужно сделать как по ссылке выше, чтобы при скроллинге двигались фотки и параметры.