Верстка 3-х страниц.

Есть страница http://price.ua/compare/?models_set=357056_425303_425304_425305_427719_436833_436968_436970_436971_437362 Нужно сделать такую же HTML страницу, а именно внутренность (см. скриншот) Важно: Всё сделано на таблице, поэтому нужно сделать как по ссылке выше, чтобы при скроллинге двигались фотки и параметры.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ну сверстать 3 страницы Landing Page по всем стандартам. Страницы простые, выберу исполнителя с разумной ценой и сроками.
- Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен9 лет назад
Добрый день, уважаемые верстальщики. Есть сверстанная страница http://www.bobyakov.ru/service/b2b/, нужно внести в нее изменения, чтобы получился макет из вложения. Наблюдательный верстальщик заметит, что макет от верстки отличается меньшим количеством блоков, текстом и наличием радиокнопок-табов с соответствующей изменяемой ...Завершен9 лет назад
Необходимо сверстать 3 страницы(главная, рубрика, пост), макет *.psd на шаблон wordpress. Валидность HTML CSS, кросбраузерность. Ваши предложения цены ?Завершен9 лет назад
- $6
Есть html шаблон - 1 страница, нужно переделать её на последнию версию bootstrap, так чтоб вншений вид шаблона оставался прежним, а html код был от bootstrapЗавершен9 лет назад
- $300
Необходимо быстро и качественно сверстать адаптативную верстку бизнес портала. Техзхадание при переписке.Завершен9 лет назад
- $120
Вёрстка однотипных элементарных страниц срочно, страниц 11 но они очень простые. Требуется сделать в течении 2-3 часов. пишите ваши скайпы. Верстка фиксированная, постараться кроссбраузерно. Бюджет 120$, оплата только после готовности проектаHTML-верстка24 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $200
Все привет! Нужно сверстать диз и поставить на ВП. Верстка должна быть адаптивная! Ссылка на дизайн: https://cloud.mail.ru/529A6AD6FB3546C6B740391AD44D4E91 Пишите цены в рублях! Курс нереальный.Завершен9 лет назад
- $100
Адаптивная верстка страницы, с перестроением структуры в течени 2-3 часов. оплата по факту готовности. Так же приведение макетов к PSD. Кроссбраузерно. Бюджет 100$, срок сегодня, оплата только по готовности работыHTML-верстка14 заявокЗакрыт9 лет назад
- $100
Есть макет в прикреплённом файле. Его нужно будет сверстать и установить на движок водрпресса. Формат — блог, с возможностью дальнейшего расширения до интернет-магазина.Завершен8 лет назад
- $100
Сверстать не сложный макет в HTML 5 CSS 3, а так же создать и встроить в код 2-3 элемента JS http://savepic.net/6261444.png http://savepic.net/6274756.png http://savepic.net/6271684.pngHTML-верстка7 заявокЗакрыт9 лет назад